=== 00:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of St. Louis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 10,1 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 98 zuvor: 99 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung mit Beschluss zum Entwurf Bundeshaushalt 2020 und zum Finanzplan bis 2023, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), PK zur Vorstellung der KEP-Studie 2019, Berlin 11:00 DE/Cancom SE, HV, München 11:00 LU/Grand City Properties SA, HV, Luxemburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Deutsch-Arabischen Business Forum, Berlin *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Bundeshaushalt 2020 und zum Finanzplan bis 2023, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo 13:30 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Kommissar Oettinger, Teilnahme am CDU/CSU-Kongress zu "Wirtschaftsmacht China", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 27.6.), Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2019 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.