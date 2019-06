ROUNDUP: Commerzbank will sich mit 'Coco'-Anleihe für Krisenfall stärken

FRANKFURT - Die Commerzbank will ihre Kapitalausstattung durch die Begebung einer Nachranganleihe stärken. Die sogenannte Additional-Tier-1-Anleihe soll ein Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar (439 Mio Euro) haben, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Frankfurt mit. "Mit der AT-1-Emission optimieren wir unsere Kapitalstruktur, gerade auch mit Blick auf unsere Wachstumsstrategie und veränderte regulatorische Vorgaben", sagte Finanzvorstand Stephan Engels. Der Kurs der Commerzbank-Aktie fiel am Vormittag in einem schwächelnden Gesamtmarkt um knapp ein halbes Prozent.

US-Pharmakonzern Abbvie will Botox-Hersteller Allergan schlucken

NORTH CHICAGO/DUBLIN - Der US-Pharmakonzern Abbvie will sich für eine Milliardensumme den Botox-Hersteller Allergan einverleiben. Der Deal, dem die Allergan-Führung bereits zugestimmt hat, bewertet den Botox-Hersteller mit 63 Milliarden US-Dollar (55 Mrd Euro), wie beide Seiten am Dienstag in North Chicago (US-Bundesstaat Illinois) und im irischen Dublin mitteilten.

ROUNDUP: Lichtkonzern Osram findet Käufer für schwächelndes Leuchtengeschäft

MÜNCHEN - Der vor einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren steckende Lichtkonzern Osram hat einen Käufer für sein schwächelndes Leuchtengeschäft gefunden. Die 2018 ins Schaufenster gestellte Problemsparte Siteco geht an die Beteiligungsgesellschaft Stern Stewart Capital, wie Osram am Dienstag in München mitteilte. Einen Kaufpreis für den Bereich, der den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaftete, nannte das Unternehmen nicht. Am Aktienmarkt kam der Verkauf gut an. Die Aktie legte am Vormittag um rund zwei Prozent zu.

Linde plant Milliarden-Investition in Singapur - Vertrag mit ExxonMobil

DUBLIN/GUILDFORD - Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde hat mit dem US-Ölkonzern ExxonMobil den größten Gasliefervertrag in seiner Geschichte abgeschlossen und will deshalb viel Geld in den Ausbau seiner Anlagen in Singapur stecken. Linde werde 1,4 Milliarden US-Dollar (1,23 Mrd Euro) in die Erweiterung seines bestehenden Produktionskomplexes auf Jurong Island investieren, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Singapur mit. Damit soll eine nahe gelegene Raffinerie von ExxonMobil mit zusätzlichem Wasserstoff und Synthesegas versorgt werden.

Kreise: Lanxess denkt über Verkauf der Lederchemie nach

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess treibt seinen Konzernumbau laut Insidern voran. Die Kölner prüfen einen Verkauf des Geschäfts mit Lederchemikalien, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Ein Lanxess-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Geschäfte unter anderem mit Chromsalzen, Gerbstoffen, Konservierungs- und Fettungsmittel sowie Farbstoffen schwächeln wegen eines ungünstigen Marktumfeldes schon eine Weile. Der Aktienkurs von Lanxess drehte gegen Mittag ins Plus.

BMW will Elektromodelle früher auf die Straße bringen

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW beschleunigt die geplante Markteinführung von Elektromodellen. Bereits 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher geplant will der Dax -Konzern 25 elektrifizierte Modelle im Angebot haben, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Vorstandschef Harald Krüger hat zudem das Ziel ausgegeben, bis 2025 den Absatz von Elektroautos jedes Jahr um durchschnittlich mehr als 30 Prozent zu steigern. "Bis 2021 werden wir den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge gegenüber 2019 bereits verdoppeln", sagte Krüger. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte bereits über die Pläne der Münchener zur schnelleren Markteinführung von E-Autos berichtet.

Eon will mit Zugeständnissen Bedenken gegen Innogy-Deal überwinden

ESSEN - Der Energiekonzern Eon will mit Zugeständissen Bedenken der EU-Kommission gegen die Übernahme der RWE -Tochter Innogy überwinden. Die Vorschläge sähen Verkäufe im ungarischen Stromkunden-Geschäft sowie des Strom- und Gaskundengeschäfts von Innogy in Tschechien vor, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. In Deutschland wolle sich Eon von 260 000 Kunden trennen, die Heizstrom beziehen. Zudem will der Konzern 32 Ladestationen für Elektroautos an Autobahnen verkaufen.

Morphosys bekommt zum 1. September neuen Chef

PLANEGG/MÜNCHEN - Das Biotechunternehmen Morphosys hat einen neuen Chef gefunden. Jean-Paul Kress werde zum 1. September die Position des Chief Executive Officer übernehmen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der bisherige Vorstandsvorsitzende des Biotechunternehmens Syntimmune folgt auf Simon Moroney, der im Februar mitgeteilt hatte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. An der Aktienbörse gab es zunächst keine spürbare Reaktion auf die Neuigkeiten./he

