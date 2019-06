Neue digitale Funktionalitäten für Firmen- und Privatkunden rasch in bestehenden Kernbereich der Bank installiert

Das Bankensoftwareunternehmen Temenos (SIX: TEMN) gibt heute bekannt, dass die Banque du Caire das auf dem Omnikanal basierende digitale Bankprodukt Temenos Infinity in Betrieb genommen hat, um die verschiedenen Bankingkanäle der Bank in eine schnelle, nahtlose und attraktive Kundenreise zu verwandeln. In dieser ersten Phase der Implementierung von Temenos Infinity hat die Bank digitale Kanäle für Firmen- und Privatkunden live geschaltet. In der zweiten Implementierungsphase wird die Kundenbindung mit den Echtzeit-Marketing-, digitalen Engagement- und digitalen Analytikmodulen von Temenos Infinity gestärkt. Mithilfe von Temenos Infinity wird die Banque du Caire, die derzeit ein Netzwerk von 225 Filialen betreibt, die Produktflexibilität erhöhen und neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen können.

Temenos Infinity wurde über APIs als unabhängige Frontoffice-Plattform auf das bestehende Fremdsystem der Bank für das Kernbanking aufgesetzt. Zur Überholung des Kernbanksystems setzt die Bank bereits das cloudnative, cloudagnostische Temenos T24 Transact ein, das Kernbankingprodukt der nächsten Generation. Durch den Einsatz des integrierten, offenen und aufrüstbaren Bankensoftwarepakets von Temenos wird die Banque du Caire von beschleunigten Projektlaufzeiten profitieren, was die Kosten für die Bereitstellung erheblich senken wird.

Mit diesem durchgängigen digitalen Transformationsprojekt wird die Banque du Caire nicht nur ihre Wachstumsstrategie kosteneffizient umsetzen, sondern auch ihren 2,9 Millionen Kunden in Ägypten modernste Bankdienstleistungen anbieten und weiter an der Realisierung ihrer Vision arbeiten können, zur führenden Bank der Region zu werden.

Die Banque du Caire wird sich mithilfe von Temenos Infinity mit dem offenen API-First-Design mit einem breiteren Verbund von Anbietern innerhalb und außerhalb des Finanzdienstleistungsbereichs sowie der Entwicklergemeinde verbinden können und so innovativ tätig sein und Produkte schneller auf den Markt bringen, um den öffentlichen Bedarf Ägyptens zu erfüllen. Die Banque du Caire ist eine mehrfach ausgezeichnete Universalbank, die ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsspektrum für den Unternehmens- und Privatkundenmarkt anbietet. Die Bank beteiligt sich an Konsortialkrediten für verschiedene Sektoren sowie der Finanzierung von KMU und Mikrofinanzprojekten und spielt so eine effektive Rolle bei der Finanzierung wichtiger Sektoren der Volkswirtschaft. Durch die Implementierung des kompatiblen, offenen und aufrüstbaren Softwarepakets von Temenos sorgt die Banque du Caire weiterhin für eine schnelle, sichere und konforme Verarbeitung der 10.000.000.000 Transaktionen monatlich und bietet Verbrauchern und Kleinunternehmern in ganz Ägypten erstklassige Produkte und Dienstleistungen.

Amr El Shafei, Executive Vice Chairman, Banque du Caire, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Temenos als strategischen Technologiepartner für unseren digitalen Transformationskurs. Temenos Infinity wurde frist- und budgetgerecht implementiert. Mit Temenos Infinity mit API-first-Technologie nutzen wir neue digitale Technologien und bringen neue innovative Produkte und differenzierte Dienstleistungen schnell auf den Markt und werden so die Zufriedenheit unserer Kunden deutlich steigern. Wir haben uns für das integrierte und offene Bankensoftwarepaket von Temenos für unser Front- und Backoffice entschieden, da uns dies eine schnellere Transformation, Minderung der Komplexität und erhebliche Senkung unserer Gesamtbetriebskosten ermöglicht. Temenos genießt einen weltweiten Ruf für robuste, innovative Bankensoftware und planbare, schnelle Implementierungen zusammen mit einer umfassenden Präsenz und Engagement im Nahen Osten."

Jean-Paul Mergeai, Managing Director Middle East and Africa, Temenos, führte aus: "Ägypten nimmt die digitale Revolution an und Banken jeder Größe nehmen zurzeit digitale Transformationsprojekte in Angriff. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Banque du Caire. Die Bank konnte aufgrund der Wahl unseres integrierten Produktpakets Temenos Infinity ihr digitales Frontoffice rasch implementieren. Durch den Entschluss, unsere Softwareprodukte Temenos Infinity und Temenos T24 Transact auf einer einheitlichen Technologieplattform für die Transformation des Markt- und Marktfolgebetriebs zu nutzen, wird die Banque du Caire von einem schnellen Bereitstellungsmodell und deutlich niedrigeren Kosten profitieren. Die Bank wird auf die Nutzung technologischer Innovationen vorbereitet sein, um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu geringeren Kosten zu verbessern."

Über die Banque du Caire

Gegründet 1952, ist die Banque du Caire eine der ältesten und größten Banken Ägyptens. Die Banque du Caire ist eine mehrfach ausgezeichnete Universalbank, die ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsspektrum für den Privatkunden- und Firmenkundenmarkt anbietet. Mit einer umfassenden Palette an personalisierten Produkten und Dienstleistungen für das Privat- und Firmenkundengeschäft konnte die Bank ihr umfangreiches Vertriebsnetz, das sich über ganz Ägypten erstreckt, ihr fundiertes Verständnis der lokalen und regionalen Marktdynamik und einen Pool talentierter Branchenexperten nutzen, um führend im Privatkundengeschäft zu werden. Sie ist für ihre wegweisende institutionalisierte Mikrofinanztätigkeit auf dem Markt anerkannt und hat lange vor anderen Akteuren der Branche die finanzielle Inklusion, Gemeinschaftsstärkung und unternehmerische Selbstbestimmung federführend gefördert. Aufgrund ihrer langjährigen Präsenz auf dem ägyptischen Markt unterstützt die Bank das Wirtschaftswachstum seit Jahrzehnten und hat die Finanzierungstätigkeit auf Unternehmen in zahlreichen Schlüsselsektoren der ägyptischen Wirtschaft ausgedehnt.

Heute setzt die Bank ihr Wachstum und ihre Entwicklung im Einklang mit ihrer Strategie fort, sich dynamisch an Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse anzupassen, indem sie ihr bereits umfangreiches Finanzlösungsspektrum im Privat- und Firmenkundenbereich um neue Produkte und Dienstleistungen erweitert. Um ihre Aktivitäten im Firmenkundengeschäft abzurunden und von Synergien ihrer Aktivitäten und Geschäftsfelder zu profitieren, gründete die Banque du Caire 2018 ein Corporate Venture für Leasingaktivitäten, Cairo Leasing Corporation (CLC), das sich bereits als führendes Unternehmen im ägyptischen Leasingsektor aufgestellt hat. BDC bietet über seine ugandische Tochtergesellschaft Cairo International Bank (CIB) Uganda zudem exklusiven Zugang zu den COMESA-Märkten.

Über Temenos

Die in Genf ansässige Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Firmen aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloudnative, cloudagnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können. Die Kunden von Temenos profitieren nachweislich von höheren Renditen als ihre Branchenkollegen: Über einen Zeitraum von sieben Jahren haben sie durchschnittlich eine um 31 höhere Kapitalrendite, eine um 36 höhere Eigenkapitalrendite und ein um 8,6 Prozentpunkte niedrigeres Kosten-Einkommensverhältnis erzielt als Banken, die veraltete Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

