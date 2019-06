Die Westgrund AG ist ein als Holding agierendes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Bewirtschaftung und das Management von Wohnimmobilien konzentriert. Das Unternehmen ist ausschließlich in Deutschland aktiv und hier vor allem im Norden und im Osten des Landes. Im Juni 2015 erwarb Adler Real Estate knapp 95 Prozent der Anteile an der Westgrund AG und kann seitdem Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen. Durch den Mehrheitserwerb sanken die im Free Float befindlichen Anteile an ...

