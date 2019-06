Bei der m:access-notierten vPE WertpapierhandelsBank steht eine Kapitalerhöhung an. Das Unternehmen will per Bezugsrechts-Kapitalerhöhung bis zu 168.900 Anteilscheine ausgeben, die zu jeweils 5,00 Euro platziert werden sollen. Für 5 Bezugsrechte ...

