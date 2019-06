Bislang ist das deutsche Börsenparkett nur einem Verein vorbehalten: Dem BVB. Doch Borussia Dortmund bekommt schon bald Konkurrenz: Ein Fußballclub aus Bayern will noch in diesem Sommer ebenfalls Börsenluft schnuppern.Drei Millionen Euro Schulden hat der Drittligist SpVgg Unterhaching. Doch schon im Juli werden die voraussichtlich der Vergangenheit angehören, denn wie die dpa auf Berufung eines Vereins-Sprechers berichtet, will der Fußballclub aus Bayern noch in diesem Sommer an die Börse.Elf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...