Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares MSCI China UCITS ETF (ISIN IE00BJ5JPG56/ WKN A2PGQN) biete ein Investment in die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am chinesischen Aktienmarkt. Der zugrunde liegende MSCI China Index beinhalte A-, B- und H-Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China (VRC) hätten. Darüber hinaus enthalte der Index sogenannte P und Red Chips. Das seien Wertpapiere von außerhalb der VRC ansässigen Unternehmen, die einen Großteil ihres Einkommens aus der VRC ableiten oder Vermögenswerte zuordnen könnten. Einbezogen würden auch Aktien von im Ausland notierten chinesischen Unternehmen, wenn sie an mindestens einer der Börsen in Shanghai, Shenzhen und Hongkong notiert seien und auf Renminbi, US-Dollar oder Hongkong-Dollar lauten würden. Die Zuflüsse in den ETF würden reinvestiert. ...

