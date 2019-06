Zu Wochenbeginn tat sich recht wenig am amerikanischen Aktienmarkt. Der Dow Jones hielt sich am Ende gerade mal 0,03 Prozent im Plus. Der S&P 500 verlor hingegen 0,18 Prozent. Und der Nasdaq 100 ging wiederum leicht schwächer (0,07 %) aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Amazon, Facebook, Microsoft, Allergan, Abbvie, Momo, Beyond Meat und Slack. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.