Flatirons Solutions gibt eine neue langfristige Vereinbarung mit Rolls-Royce über Autoren- und Illustrationssysteme und Managed Services mit Integrated Logistics Support (ILS) sowie Zugang zu den führenden Produkten der CORENA-Suite für die Produktion und das Anzeigen von Inhalten bekannt.

Große Luftfahrt- und Rüstungsanbieter wie Rolls-Royce produzieren oder überarbeiten jedes Jahr Tausende von Wartungs- und Betriebspublikationen. Die Publikationen müssen gleichzeitig in mehreren Spezifikationen wie S1000D, ATA iSpec 2200 oder MIL-SPEC bereitgestellt werden, und Flatirons Solutions ist eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, sowohl die Fachkompetenz im Hinblick auf Managed Services als auch die Softwareplattform für diese Dienstleistungen bereitzustellen.

Im Rahmen dieser neu angekündigten Partnerschaft wird Flatirons breit angelegte Content-Services und Technologien im Rahmen der CORENA-Suite anbieten, mit denen sichergestellt wird, dass Produktion, Lieferung, Endkundenerfahrung und Zugang zu technischen Publikationen sowohl für Rolls-Royce-Kunden als auch für interne Nutzer reibungslos funktionieren. Die CORENA-Softwaresuite ist Teil dieser Vereinbarung und umfasst den CORENA Pinpoint 7 Interactive Electronic Technical Publications (IETP) Viewer, die Engine für mobile Formulare und Workflows CORENA Insight Business Process Management (BPM) sowie die CORENA Knowledge Center Common Source Database (CSDB).

Flatirons Solutions kann diese schlüsselfertige Lösung aufgrund seiner einzigartigen Position als Dienstleistungsanbieter von Autorensystemen und Publisher der CORENA-Suite, der branchenführenden Softwareplattform für OEM-unabhängige Fachpublikationen, anbieten. Die Lösungen der CORENA-Suite wurden von einigen der führenden Hersteller von Flugzeugzellen, Triebwerken und Komponenten sowie von den meisten der weltweit größten Fluggesellschaften übernommen.

"Flatirons ist stolz darauf, Rolls-Royce bei seiner wichtigen Mission zu unterstützen", sagte Stéphane Labadie, Chief Operations Officer von Flatirons. "Wir erwarten von dieser Partnerschaft Innovationen für Rolls-Royce-Kunden und interne Mitarbeiter, die auf genaue, zeitnahe, interaktive Wartungs- und Betriebsinformationen angewiesen sind."

Einzelheiten zur CORENA-Lösung für Hersteller finden Sie unter https://www.flatironssolutions.com/solutions/corena-manufacturer/.

Flatirons Solutions (www.flatironssolutions.com bietet Lösungen für das Content-Lifecycle-Management in den Bereichen Luftfahrt und Rüstung. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt das Unternehmen Fluggesellschaften, MRO-Betriebe, Hersteller und Militärverbände dabei, komplexe Anlagen effektiver zu warten und zu betreiben. Seine Software- und Servicelösungen helfen Unternehmen, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit den richtigen Personen bereitzustellen ganz nach dem Motto "Turning Content into Knowledge". Flatirons verfügt über Niederlassungen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten, die Unternehmenszentrale befindet sich in Boulder, Colorado (USA).

