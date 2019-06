Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Haier (600690:Schanghai) veröffentlichte während des Haier 2019 Washing and Fabric Caring Industry Strategy Launch Event, das heute im chinesischen Wuhan stattfand, seine neuen Produkte.



Sind Sie bereit für eine Zukunft, in der Ihre Kleidung mit Ihren Geräten interagiert: das Internet of Clothing? Eine Zukunft, in der Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, ob Ihr Lieblingspulli einläuft, oder in der Sie an kleinen Etiketten herumfummeln müssen? Oder Ihre Kleidung bügeln müssen! Dann machen Sie sich bereit, denn diese Zukunft ist nun gekommen. Haier, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten, veröffentlichte seine aktuellsten Produkte, die für eine Welt bestimmt sind, in der unsere Kleidung mit dem Internet verbunden ist.



Zur aktuellsten "vernetzten" Produktserie, die für das IoC bestimmt sind, gehören:



- Die "Qianhe"-Waschmaschine: Die weltweit erste Ultraschall-Luft-Waschmaschine mit einem Trommeldurchmesser von 601 mm, die Wasser in Mikronenpartikel umwandelt, die den Stoff der Kleidung durchdringen können, um Falten zu glätten, wodurch die Anwender ein bügelfreies Wascherlebnis genießen können. - Die "Yiren"-Waschmaschine Die weltweit erste Waschmaschine ohne Außentrommel war ein weiterer Wow-Faktor auf dem Event. Durch das Design, in dem die Außentrommel entfernt und die wasserdichte Innentrommel beibelassen wurde, konnte das Problem der "dreckigen Trommel" gelöst werden, das die Welt der traditionellen Waschmaschinen plagt, wodurch die Möglichkeit wegfällt, dass durch den eingeschlossenen Schmutz eine Verschmutzung der frisch gewaschenen Kleidung erfolgt. - Die Casarte-Fusion-Wasch-und-Pflegemaschine, die für hochwertige Kleidung entworfen wurde, bietet eine Vier-in-Eins-Lösung für Air-Washing, Waschen mit Wasser und Wärmepumpentrocknung für Ladungen zwischen 7 und 10kg. Der einbaute Sensor der Casarte-Fusion-Wasch-und-Pflegemaschine, der dazu dient, proaktive Waschleistungen zu bieten, aktiviert das Gerät, wenn sich der Anwender nähert und stellt automatisch die Verfahren ein, die während des Wasch- und Trocknungsvorgangs entsprechend der von der Maschine erkannten Kleidung benötigt werden. - Die Leader-2-Waschmaschine verfügt über einen KI gestützten, virtuellen Wäscheassistenten, wodurch die Maschine dazu in der Lage ist, Empfehlungen zur Stoffpflege und zu den Wascheinstellungen zu machen. Des Weiteren kann die Maschine auch ohne Internetverbindung betrieben werden, wodurch sie zu einem unabhängigen, intelligenten Terminal wird. Mit ihrem ultimativen Niveau an Anti-Schimmel- und ihrer 3D-Shower-Waschtechnologie verhindert die Maschine das Wachstum von Schimmel und Bakterien und erzielt somit ein absolut sauberes Waschergebnis. - Die U+ App: ist eine Mobiltelefonanwendung, die für die Waschmaschine entwickelt wurde, mit der die Anwender Zugang zu Informationen über Wasserqualität und -temperatur in der Region erhalten. Die Maschinen sind dazu in der Lage, den Stoff und die Marken der Kleidung zu erkennen, Waschlösungen genau auf den Nutzer und die Kleidungsdichte und die Marke des Waschmittels anzupassen.



In Bezug auf die Einführung der neuen Produkte sagte die zuständige Geschäftseinheit: " Wir nehmen Situationen aus dem wahren Leben als Hauptquelle für Innovationen, um Haiers Durchbruch in der Branche voranzubringen. Vom Bau von Weltklasse-Waschmaschinen bis hin zum Aufbau eines Ökosystems von "smarten Waschlösungen" ist das Unternehmen mit seinem Beitrag zu einem sauberen und hygienischen Lebensstil Pionier für eine neue Grenze in der Branche."



Vernetzte Haushaltsgeräte für eine Zukunft der smarten Interaktion



Leben in der Ära des IoC: Während des Events gewährte Haier Einblicke, wie das Zuhause der Zukunft mit integrierten Geräten im ganzen Haus funktionieren könnte. Haier zeigte in seiner Präsentation des "Smart Balcony" wie Geräte wie die unabhängige Waschmaschine und der Wäscheständer miteinander kommunizieren und den Wasch- und Trocknungszyklus automatisch miteinander vernetzt abschließen.



Das Putzen und die Pflege von Schuhen ist ein weiteres Feld, das das Unternehmen untersucht. Haier präsentierte die "Smart Entryway"-Lösungen mit einer Maschine, die die angepassten Wasch- und Pflegeverfahren auf Schuhe verschiedener Art und Designs anwendet.



"Wir haben den Fokus von Haier-Waschmaschinen von deren Funktionalität auf eine Managementplattform verschoben, mit der der gesamte Lebenszyklus der Kleidung überwacht wird. Durch das Zusammenstellen facettenreicher Ressourcen über Kleidungsmarken und Waschmittel können unsere Produkte unseren Nutzern eine Gesamtlösung für Waschen, Schutz, Lagerung, Zusammenstellung der Kleidung und Kauf bieten", äußerte sich die verantwortliche Person.



Haier setzt mit seiner "drei in eins"-Lokalisierung - bei der Design, Herstellung und Vertrieb kombiniert werden - sein Angebot von intelligenten Waschlösungen für Anwender fort und baut eine stabile Basis für sein weltweit führendes Smart-Home-Ökosystem und Markenportfolio auf.



Informationen zu Haier



Haier Home Appliance ist die weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte mit einem internationalen Marktanteil von 10,5%. Zu den Marken des Unternehmens gehören Haier, Casarte und Leader in China, GE Appliances in den Vereinigten Staaten, Fisher & Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Aktuell beschreitet Haier Home Appliance einen Wandel von einem traditionellen Hersteller zu einer offenen Unternehmerplattform, da das Unternehmen ein wahrhaft smartes Heimökosystem schafft. Dabei sorgt Haier für eine ständige Verbesserung des Gebrauchswerts seiner Produkte und Dienstleistungen und bietet für Kunden auf der ganzen Welt miteinander vernetzte Smart-Home-Erfahrungen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927305/Haier_Home_Appliances.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927304/Haier_Home_Appliances.jpg



