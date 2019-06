Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute Barrick Gold. Gold ist weiter auf dem Vormarsch und damit auch die Goldminenaktien. Bei den Verkäufen steht Beyond Meat im Fokus. Der Hype um den Fleischersatz-Spezialisten scheint langsam abzuebben, die Aktie geriet in den vergangenen Tagen massiv unter Druck.