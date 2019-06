Noch zu Wochenbeginn war die Aktie von MorphoSys (WKN: 663200) der Topgewinner im TecDAX. Heute werden diese Kursgewinne jedoch größtenteils schon wieder abgegeben. Grund für den Kurssprung am Montag waren sicherlich die relativ guten Daten aus der klinische Studie (L-MIND Studie) zum Blutkrebsmedikament MOR208 (Tafasitamab), die MorphoSys am Wochenende im schweizerischen Lugano präsentiert hatte. Doch was steckt hinter dem heutigen Kursrutsch?

Nun, bereits gestern Abend gegen halb neun meldete MorphoSys, dass man einen neuen CEO gefunden habe. Zur Erinnerung: Der Mitgründer und langjährige CEO Dr. Simon Moroney hatte schon vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag nicht mehr verlängern, sondern sich in den (wohlverdienten) Ruhestand verabschieden möchte. Als Nachfolger konnte MorphoSys nun Jean-Paul Kress verpflichtet werden.

Besagter Herr Kress verfügt über einen beeindruckenden Lebenslauf und war in der Vergangenheit bereits in diversen Führungspositionen in der Biopharma-Branche tätig. So führte er beispielsweise das (noch nicht börsen-notierte) Unternehmen Syntimmune als CEO, bis es für 1,2 Mrd. US-Dollar von der deutlich größeren Alexion Pharmaceuticals übernommen wurde. Vor diesem Hintergrund verwundern mich die heutigen, etwas stärkeren Kursverluste, ...

