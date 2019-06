Paris (www.fondscheck.de) - Die Wiederholung der Kommunalwahlen in Istanbul hat Präsident Erdogan und seiner Partei AKP einen schweren Schlag versetzt, so Jean-Jacques Durand, Head of Emerging Debt Total Return und leitender Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds (ISIN LU1160351208/ WKN A2ABQS) bei Edmond de Rothschild Asset Management. ...

