INDUSTRIA WOHNEN GmbH: INDUSTRIA WOHNEN erweitert die Geschäftsführung DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH / Schlagwort(e): Personalie INDUSTRIA WOHNEN GmbH: INDUSTRIA WOHNEN erweitert die Geschäftsführung 25.06.2019 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INDUSTRIA WOHNEN erweitert die Geschäftsführung Frankfurt am Main, 25. Juni 2019 - INDUSTRIA WOHNEN erweitert mit Wirkung zum 1. Juli 2019 die Geschäftsführung. Der Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien wird somit künftig von einem Führungstrio geleitet, innerhalb dessen Arnaud Ahlborn (42) das Baumanagement und den Objektankauf verantworten wird. Arnaud Ahlborn ist ausgebildeter Architekt sowie Immobilienökonom (IREBS) und gehört seit 2008 zum Führungsteam von INDUSTRIA WOHNEN. Als Fondsmanager verantwortete er seit über zehn Jahren den Ankauf für die von der INDUSTRIA WOHNEN gemanagten Spezialfonds. Herr Ahlborn wird das Unternehmen gemeinsam mit Jürgen Hau (Finance & Asset-/Property Management) und Klaus Niewöhner-Pape (Strategie, Portfoliomanagement & Vertrieb) vertreten, die seit 2008 bzw. 2006 die Geschäfte der Gesellschaft leiten. "Aufgrund des starken Wachstums der INDUSTRIA WOHNEN mit verwalteten Assets im Volumen von mittlerweile über 2,6 Milliarden Euro und einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro, ist das Erweitern des Führungsteams ein logischer Schritt", so Geschäftsführer Klaus Niewöhner-Pape. "Wir freuen uns, dass wir diese Schlüsselstelle mit Arnaud Ahlborn intern besetzen und diesen mit dem erweiterten Aufgabenfeld weiter an uns binden konnten. Auf diese Weise sichern wir sein umfangreiches Know-how für die Gesellschaft und sorgen gleichzeitig für eine hohe Kontinuität für den von uns eingeschlagenen dynamischen Kurs als schnell und erfolgreich wachsendes Unternehmen." INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 2,6 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 60 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren, wobei das jährlich getätigte Transaktionsvolumen mehr als 500 Millionen Euro beträgt. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet. INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG. www.industria-wohnen.de Ansprechpartner für Pressevertreter: Anja Heß ah Kommunikation PR & Events Hanauer Landstraße 289 60314 Frankfurt am Main Fon 069 66403382 Mail industria@ahkom.de 25.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 830801 25.06.2019 ISIN DE000A1684M2 DE000A14KAG2 DE000A12BSB8 AXC0257 2019-06-25/17:45