Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Bekanntwerden möglicher Verkaufsabsichten der Lederchemie-Sparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60,00 Euro belassen. Strategisch gesehen sei das keine große Überraschung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe bereits im vergangenen Jahr auf Herausforderungen in dem Segment aufmerksam gemacht. Generell liefere Lanxess aber viele Gründe, auf eine überdurchschnittliche Entwicklung in diesem Jahr zu hoffen./kro/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 14:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 15:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005470405