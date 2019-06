FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächere Autoaktien haben am Dienstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt etwas belastet. Der DAX fiel um 0,4 Prozent auf 12.228 Punkte. Die Umsätze waren gering: "Die Anleger halten sich zurück", sagte ein Marktteilnehmer.

Denn die Anleger warteten auf den G20-Gipfel in Osaka, der am Freitag beginnt. Im Blick stehen Gespräche zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits. Eine Lösung des Konflikts könnte im Anschluss an das Treffen die Kurse weiter und deutlich nach oben treiben, denn dann sollten sich die Konjunkturerwartungen aufhellen, erwarten die Optimisten.

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen, die starkes Enttäuschungspotenzial sehen. Bei Union Bancaire Privee heißt es, bei den offenen Fragen gebe es nach wie vor keinen Durchbruch. Allerdings sei auch ein völliger Abbruch der Gespräche unwahrscheinlich. "Wir sehen das wahrscheinlichste Ergebnis des G20-Gipfels in einer verlängerten Waffenruhe, während die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, aber alle bestehenden Zölle beibehalten werden", so die Schweizer Bank.

Gewinnwarnung von Daimler könnte erst der Anfang gewesen sein

Zur Schwäche der Autoaktien hieß es, die Gewinnwarnung von Daimler dürfte Signalwirkung haben für den gesamten Sektor. Der Sektor stehe mit dem globalen Handelsstreit und den CO2-Auflagen vor enormen Herausforderungen. Auch gute ACEA-Lkw-Absatzzahlen für Mai waren nicht in der Lage, die Stimmung zu heben. BMW fielen um 0,8 Prozent und VW um 0,7 Prozent, für die Daimler-Aktie ging es um weitere 0,4 Prozent nach unten. Conti gaben 1,5 Prozent ab.

Traton gerieten im so genannten Handel per Erscheinen ebenfalls unter Druck und wurden nur noch mit 29,10 Euro bezahlt. Noch bis Donnerstag läuft die Zeichnungsfrist für die Aktien der VW-LKW-Tochter, die am Freitag in den offiziellen Handel eingeführt werden. Die Spanne für den Börsengang liegt bei 27 bis 33 Euro.

Angeführt wurde die Verliererliste im DAX von den schwankungsanfälligen Wirecard, die um 1,8 Prozent fielen. Auf der Gewinnerseite im DAX stachen Infineon heraus. Sie erholten sich um weitere 1,4 Prozent.

Osram verkauft Leuchtengeschäft Siteco

Als leicht positiv für das Sentiment von Osram wurde im Handel die Ankündigung des Verkaufs der Sparte Siteco gewertet. Der Verkauf könnte laut Marktteilnehmern im Zusammenhang mit den laufenden Übernahmegesprächen mit Bain und Carlyle stehen. Osram gilt als technologisch gut aufgestellt, leidet allerdings unter der andauernden Marktschwäche in der Autoindustrie und bei Allgemeinbeleuchtung. Osram gewannen 2 Prozent. Prosieben gaben dagegen in der zweiten Reihe um 5 Prozent nach und Morphosys um 5,3 Prozent. Varta wiederum legten um 4,7 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,9 (Vortag: 89,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,79 (Vortag: 3,26) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner, 21 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.228,44 -0,38% +15,81% DAX-Future 12.213,00 -0,26% +15,48% XDAX 12.229,12 -0,26% +15,58% MDAX 25.444,99 -0,10% +17,87% TecDAX 2.839,77 -0,44% +15,90% SDAX 11.148,96 -0,00% +17,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,85 37 ===

