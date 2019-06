DAX ohne Schwung, Infineon trotzdem auf Erholungskurs

Am heutigen Dienstag war kaum noch etwas von den in der Vorwoche beobachteten Zinssenkungsfantasien am Markt zu spüren. Stattdessen bewegte sich der DAX die meiste Zeit des Tages kaum vom Fleck, während das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Nachmittag sogar den Rückwärtsgang einlegte.

Das war heute los. Am Markt sorgten unter anderem die neuesten Spannungen im Konflikt der USA mit dem Iran und die vonseiten der US-Regierung angekündigten Sanktionsverschärfungen für Unruhe. Auch an den Aktienmärkten wird befürchtet, dass sich die Lage im Nahen Osten weiter zuspitzen könnte. Gleichzeitig wollten sich Anleger im Vorfeld des G20-Gipfels in Japan nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Dabei dürfte vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China im Fokus stehen. Positive Signale in Richtung einer möglichen Lösung des Handelskonflikts könnten die Aktienkurse stützen. Allerdings birgt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping auch einiges an Enttäuschungspotenzial, wenn es keine zur Entspannung beitragenden Ankündigungen geben sollte.

