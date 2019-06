Der vergangene Sommer war so heiß wie diese letzte Juniwoche - auch an den deutschen Flughäfen. Denn dort sorgten zahlreiche Verspätungen und Ausfälle für erhitzte Gemüter. Ein Flugchaos wie 2018 dürfe sich in diesem Jahr auf keinen Fall wiederholen, warnte Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Interview mit Bayerischen Rundfunk Anfang des Monats. Demnach habe die Lufthansa in den vergangenen Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet, Engpässe und Fehlerquellen zu beseitigen. "Jeder von uns muss seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...