FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat kühl auf die Annäherungsversuche des Wettbewerbers Qatar Airways reagiert. In einer Stellungnahme per E-Mail teilte die deutsche Fluggesellschaft mit, Lufthansa sei nicht privatisiert worden, um in Katar wieder verstaatlicht zu werden.

Zuvor hatte Akbar Al-Baker, der Chef der nationalen Fluggesellschaft des Emirats Katar, gesagt, wenn es eine Möglichkeit gebe, in Lufthansa zu investieren, "dann würden wir das gerne machen", wie das Handelsblatt und das Magazin Focus berichteten. Qatar Airways habe dies bereits bei anderen Airlines weltweit getan. Laut Focus könnte sich der Manager in einem ersten Schritt auch eine "Partnerschaft" vorstellen. Eine Möglichkeit wäre etwa eine Codeshare-Vereinbarung, bei der die Partner bestimmte Verbindungen teilen, oder eine Kooperation in der Vermarktung.

December 02, 2019 09:15 ET (14:15 GMT)

