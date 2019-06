London (ots/PRNewswire) - Auf einer Veranstaltung, die letzte Woche in St. Kitts und Nevis stattfand, wies ein Steuerspezialist von Ernst & Young (EY) wiederholt darauf hin, dass es sehr wichtig ist, den Unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und Steuerwohnsitz zu verstehen - ein Fehler, der nach wie vor häufig von Journalisten und Gesetzgebern gemacht wird, die nicht mit dem CBI (Citizenship by Investment)-Konzept vertraut sind. Wade George, Tax Managing Partner für die Karibik bei EY, nahm an dem Caribbean Investment Summit teil und erklärte in seiner Rede am Donnerstag, warum karibische Programme wie das von St. Kitts und Nevis kein Risiko in Bezug auf Steuerhinterziehung, einschließlich Common Reporting Standards (CRS), darstellen.



Das liegt vor allem daran, dass eine wirtschaftliche Staatsbürgerschaft, wie zum Beispiel in St. Kitts und Nevis, nicht die Voraussetzungen für einen Steuerwohnsitz erfüllt, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, wo eine Person sich eventuell automatisch dafür qualifiziert. In einem im März veröffentlichten Bericht (https://cbiindex.com/reports) erläutert EY ausführlich, warum eine karibische Staatsbürgerschaft für die steuerlichen Verpflichtungen nicht relevant ist. Diese basieren nämlich "auf dem Grad der persönlichen sozioökonomischen Verbindungen zu einem Land".



Dieses Missverständnis beruht häufig darauf, dass zwischen Staatsbürger- und Wohnsitzprogrammen nicht unterschieden wird. Bei diesen Programmen handelt es sich um zwei eigenständige Konzepte, die kraft des Gesetzes unterschiedlichen Zwecken diesen. St. Kitts und Nevis bietet ein "Citizenship by Investment"-Programm und kein "Wohnsitz"-Programm" an, das weitaus verbreiteter ist, insbesondere in Europa, wo die meisten EU-Mitgliedsstaaten ein solches Programm betreiben.



Im Gegensatz zu Wohnsitz-Programmen erfordern CBI-Programme umfangreichere Due-Diligence-Prüfungen, die, wie zum Beispiel in St. Kitts und Nevis, vielschichtig sind und digitale Fingerabdrücke sowie gründliche Überprüfungen durch externe Sicherheits- und Nachrichtendienste und Datenbanken einschließen. Vertreter der im Vereinigten Königreich ansässigen Due-Diligence-Gesellschaft FACT nahmen ebenfalls an dem Gipfel in St. Kitts und Nevis teil. Die Experten von FACT verfügen über umfassende Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität, Betrugsbekämpfung und Strafverfolgung und wurden vom FBI, Scotland Yard und Interpol ausgebildet. Ihre Einbeziehung bei CBI-Programmen in der karibischen Region wird daher die Due-Diligence-Modelle der teilnehmenden CBI-Programme stärken.



In seiner Grundsatzrede auf der gleichen Veranstaltung letzte Woche erklärte der Premierminister von St. Kitts und Nevis, Timothy Harris, dass der Erfolg des CBI-Programms seines Landes - das mit 35 Jahren Laufzeit das älteste der Welt ist - darauf basiert, dass die Bewerber sorgfältig ausgewählt werden, um die Integrität des Programms auf lange Sicht zu wahren. "Wir sind Ernst & Young dankbar für ihre CBI-Analyse und ihr Ergebnis, dass unsere regionalen CIPs [Citizenship by Investment-Programme] keine Steuerhinterziehung begünstigen", so Premierminister Harris. "Wir wollen, dass nicht nur vermögende Personen, sondern auch Personen von hoher Integrität und mit ausgezeichnetem Leumund die Staatsbürgerschaft unseres Landes annehmen", schloss PM Harris.



Außerdem stellten die Experten der Zeitschrift PWM, einer Publikation der Financial Times, in ihrem jährlichen CBI-Index (https ://www.pwmnet.com/Custom/Utility-Nav/Highlights-bar/A-guide-to-global -citizenship) fest, dass die karibische Region die höchsten Due-Diligence-Standards (https://cbiindex.com/methodology/) von allen bestehenden 13 CBI-Programmen weltweit hat. St. Kitts und Nevis betreibt sein Programm seit 1984 und gilt als der "Platin-Standard" unter den CBI-Programmen.



