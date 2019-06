Wettingen (ots) - Heute fand in Bern die Generalversammlung der

Nagra statt. Höhepunkt des Jahres 2018 war der Abschluss der Etappe

zwei des Sachplans geologische Tiefenlager.



«Die zweite Etappe war nicht nur durch gute technische Arbeit,

sondern auch durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit Behörden,

Standortregionen und Standortkantonen geprägt», blickte die

Nagra-Verwaltungsratspräsidentin Corina Eichenberger an der

Generalversammlung in Bern auf das Jahr 2018 zurück. Trotz dem

erfolgreichen Abschluss dürfe man sich jetzt aber nicht zurücklehnen.

«Die dritte und letzte Etappe dauert so lange wie die ersten zwei

zusammen und ist daher die eigentliche Königsetappe.»



Diese letzte Etappe wurde bereits in Angriff genommen: Die

Tiefbohrkampagne hat begonnen, in Bülach wird seit April gebohrt. Im

Sommer startet eine Tiefbohrung in Trüllikon.



«Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass die Bohrplätze

nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, sondern auch gute

Dialog- und Informationsplattformen sind. Das Interesse an

Bohrplatzführungen ist gross», so Eichenberger.



Nebst den Tiefbohrungen gehe es in der letzten Etappe darum, die

Oberflächeninfrastruktur weiterzuentwickeln, nannte Eichenberger eine

weitere aktuelle Herausforderung. Die Vorschläge der Nagra werden

momentan in den drei potenziellen Standortregionen diskutiert und

beurteilt.



«Am Ende der Königsetappe wird der politische Grundsatzentscheid

über den Standort eines geologischen Tiefenlagers in der Schweiz

gefällt. Die Vorzeichen stehen gut. Wir haben drei vielversprechende

Standortgebiete, unter denen wir eine Wahl treffen müssen», wagte

Eichenberger einen Ausblick. «In rund drei Jahren wissen wir, welche

Region am besten abschneidet - das wird anspruchsvoll und spannend

zugleich.»



Die Vertreter der Nagra-Genossenschafter haben dem Verwaltungsrat

Décharge erteilt. Stephan Döhler vom Kernkraftwerk Leibstadt trat aus

dem Verwaltungsrat zurück, als sein Nachfolger wurde Roland Grüter

von der Axpo gewählt.



