7C Solarparken AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert, deutlich überzeichnet DGAP-Ad-hoc: 7C Solarparken AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 7C Solarparken AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert, deutlich überzeichnet 25.06.2019 / 21:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 25.06.2019 - 7C Solarparken AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert, deutlich überzeichnet Bayreuth, 25.06.2019. Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat ihre am heutigen Tag beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 53.394.083 auf bis zu EUR 58.733.491 durch Ausgabe von bis zu 5.339.408 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich beendet. Die insgesamt 5.339.408 neuen Aktien wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Platzierungspreis von EUR 2,85 je Aktie platziert, das Bruttoemissionsvolumen betrug damit EUR 15,2 Mio. Die Transaktion, die von MM Warburg begleitet wurde, war deutlich überzeichnet Kontakt: 7C Solarparken AG Koen Boriau Vorstand An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland FON: +49 (0)921 230557-77 FAX: +49 (0)921 230557 79 EMAIL: info@solarparken.com www.solarparken.com Ende der Ad-hoc Mitteilung UBJ. GmbH Ingo Janssen Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 F. +49 (0) 40 6378 5423 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de 25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Telefon: +49 (921) 23 05 57 77 Fax: +49 (921) 23 05 57 79 E-Mail: info@solarparken.com Internet: www.solarparken.com ISIN: DE000A11QW68 WKN: A11QW6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 830891 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 830891 25.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A11QW68 AXC0288 2019-06-25/21:07