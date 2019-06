ASMALLWORLD AG präsentiert eine neue iOS App für ihre Travel & Lifestyle Community EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG präsentiert eine neue iOS App für ihre Travel & Lifestyle Community 25.06.2019 / 21:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) präsentiert eine neue iOS App für ihre Travel & Lifestyle Community Zürich, 25.06.2019 - Die ASMALLWORLD AG stellt seinen Mitgliedern heute eine neue iOS App vor, welche über die letzten 12 Monate entwickelt worden ist. Der Fokus wurde auf ein schlichtes und modernes Design sowie eine einfache Benutzerführung gelegt. Es wurden auch neue Schlüsselfunktionen, wie die Discovery Modes oder die neue My World Funktionalität integriert. Die App steht ab sofort zum Download im App Store bereit. Nach 12 Monaten Entwicklungszeit, hat ASMALLWORLD seinen Mitgliedern heute eine neue iOS App zum Download bereitgestellt. Diese von Grund auf neu entwickelte App wurde intern entwickelt. Dabei ist viel Feedback von Mitgliedern in den Designprozess eingeflossen, was die App im Vergleich zur vorherigen Version intuitiver und benutzerfreundlicher macht. Der Fokus der neuen App lag vor allem in einer einfacheren Benutzerführung, einem moderneren Design und der Erweiterung der Funktionalität Mitglieder miteinander in Kontakt zu bringen. Die App ist per sofort im App Store zum Download bereit und kann von allen Mitgliedern genutzt werden. Eine Version für Android ist ebenfalls schon in Entwicklung und wird in den kommenden Monaten folgen. Neue Funktionalität wird Engagement weiter verstärken Die App verfügt über alle Funktionen der vorherigen Version. Zudem wurde Sie aber um drei wesentliche Elemente erweitert: Discovery Modes, My World und Navigation. Die neuen Discovery Modes erlauben es Mitgliedern noch einfacher andere Mitglieder zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Dazu wurden vier verschiedene Discovery Modes geschaffen, die es klarer machen, in welchem Kontext Mitglieder miteinander in Kontakt treten. Die Discovery Modes sind "Socialising", "Dating", "Business" und "See Who's Around". Socialising ist dabei für freundschaftliche Interaktionen gedacht, Dating um einen Partner zu finden und Business um geschäftliche Kontakte zu knüpfen. See Who's Around ist eine Kombination der anderen Modi, welcher alle Mitglieder in der Nähe anzeigt. Die My World Funktionalität erlaubt es Mitgliedern ihre Kontakte, Aktivitäten und andere Inhalte an einem zentralen Ort zu speichern, um diese dann ohne viel Aufwand zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden zu können. Die Navigation wurde komplett überarbeitet und findet nun über ein zentrales Globus-Icon statt, welches ein komplettes Menü aufruft, um zielführend in alle Bereiche der App zu navigieren. Daneben wurden auch Verbesserungen in allen anderen Bereichen der App vorgenommen. Insbesondere in den Bereichen «Events» und «Discussions» wurde die Nutzerfreundlichkeit durch eine Neugestaltung stark erhöht. Zudem wurde die Messaging-Funktion neu programmiert und erlaubt nun neben privaten Konversationen auch Group Chats. Modulare Bauweise erlaubt weiteren Ausbau in Zukunft Die App wurde modular gebaut und erlaubt so, dass sie künftig einfach um zusätzliche Funktionen erweitert werden kann. Geplant ist dabei in naher Zukunft auch die Integration der Hotelbuchungsplattform LuxuryBARED. Mitglieder sollen mit einem Klick das Hotel ihrer Wahl buchen können und von den Mitgliedervorteilen wie Upgrades und Late-Check-out profitieren können. Dies wird das Servicegeschäft von ASMALLWRLD weiter verstärken. Weitere spannende Funktionen sind bereits geplant, wie etwa das Hochladen und Teilen von Bildern oder die Darstellung von Travel- und Lifestyle-Artikeln in artikelform. Das in-house Entwicklerteam von ASMALLWORLD wird dazu die App fortlaufend ausbauen. Link zum Download der neuen App: https://www.asmallworld.com/ios Video zur Übersicht der neuen Funktionen: https://www.youtube.com/watch?v=QN-P84ChoK8 Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit führende Travel & Lifestyle Community zu werden. Wir fokussieren uns dabei auf Erlebnisse, die moderne Form von Luxus. Um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD herum bieten wir unseren Kunden ein digitales Travel & Lifestyle Ökosystem, welches Mitgliedern ermöglicht, neue Bekanntschaften zu knüpfen, besser zu reisen und mehr zu erleben. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über unsere App und Website in Kontakt, wo sie andere Mitglieder kennenlernen, sich in Diskussionen austauschen, Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades und Privilegien. The World's Finest Clubs, welche ihren Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, welche die ASMALLWORLD Hotel Collection pflegt und das Management des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen betreibt Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.luxuryBARED.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com