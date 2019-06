Unterföhring (ots) -



Sieg für ProSieben! Am Dienstagabend gewinnt der Sender gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der vierten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Ihr Arbeitgeber darf somit völlig frei über den Einsatz der beiden bestimmen.



Welchen Dienst müssen Joko & Klaas jetzt für ProSieben leisten? Der Sender reaktiviert bereits am morgigen Mittwoch, einen Tag nach der Show, die personalisierten Programmankündigungen und setzt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Programmansager ein. Von "Mom" über "Galileo" bis "Lucifer": Zwischen 5:35 Uhr ("Mom" mit der Episode "Ein ganz mieser Tag") und 23:15 Uhr ("Lucifer" mit der Folge "Der bessere Pierce") moderieren Joko & Klaas den gesamten Mittwoch über jede einzelne von insgesamt 36 ProSieben-Sendungen individuell an.



Joko & Klaas als Programmansager - Mittwoch von 5:35 bis 23:15 Uhr auf ProSieben



