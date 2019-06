AerSale, ein weltweiter Anbieter von Flugzeugen, Triebwerken, gebrauchtem Verbrauchsmaterial (USM) sowie Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsdienstleistungen (MRO), gab heute bekannt, dass er Qwest Air Parts Inc, einen Händler für Flugzeugteile übernommen hat. Qwest, mit Sitz in Memphis, Tennessee, ist ein anerkannter Marktführer bei der Demontage von Flugzeugen sowie der Sanierung und dem Weiterverkauf von gebrauchten Servicematerialien. Qwest hat über 200 Flugzeuge demontiert, bietet einen 24/7-AOG-Service und betreibt eine Abrüstanlage in Crestview, Florida. Qwest wird weiterhin von Gary Jones, Gründer, President und CEO von Qwest, geleitet und das Unternehmen wird als eigenständige, unabhängige Tochtergesellschaft von AerSale fungieren. Die Akquisition von Qwest wird die bereits bedeutenden USM-Angebote für Flugzeugzellen von AerSale vergrößern und erweitern. Darüber hinaus wird die kürzlich von Qwest zertifizierte Reparaturstation Q2 Aviation LLC die wachsende MRO-Plattform von AerSale ergänzen.

"Als bewährter Marktführer im Vertrieb von Flugzeugteilen ist Qwest ein optimaler Partner, um unseren großen Bestand an USM mit hoher Nachfrage, den wir durch Flottenakquisitionen und die Ausgliederung unserer auslaufenden Vermögenswerte aus dem Leasingportfolio kostengünstig beschaffen, weiter auszubauen," sagt Nicolas Finazzo, Executive Chairman von AerSale. "Unsere Kunden können sich jetzt auf noch mehr Fachwissen und Mehrwert aus unseren integrierten Flugzeug-, Triebwerks- und Komponentenlösungen freuen."

AerSale ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen aus einer Hand, der Flugzeug- und Triebwerksleasing, kompromisslose MRO-Dienstleistungen und USM-Lieferlösungen für die anspruchsvollsten kommerziellen und staatlichen Betreiber der Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet Betreibern von Fluggeräten und Technikern erhebliche Kosteneinsparungen beim Kauf von USM- anstelle teurer neuer OEM-Ersatzteile. Die Akquisition von Qwest wird die Erweiterung der AerSale-Familie um 38 qualifizierte Fachkräfte und Techniker, zusammen mit einem160.000 Quadratmeter großen Hauptsitz und einer Lagerhalle in Memphis sowie einer 20.000 Quadratmeter großen Abrüstanlage in Florida umfassen. Qwest verfügt über alle relevanten Qualitätszertifizierungen, einschließlich der ASA-100-Zertifizierung und der Zertifizierung des US-Verkehrsministeriums für Gefahrgut.

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie ist Aersafe seit 10 Jahren auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten spezialisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet darüber hinaus Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Von dem Hauptsitz in Coral Gables (Florida, USA) aus unterhält AerSale Niederlassungen und Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

