von Sven Parplies, €uro am SonntagFür Ferrari ist es der Start in ein neues Zeitalter: Erstmals bringt der italienische Luxuswagenhersteller ein Modell mit Plug-in-Hybridantrieb in Serie auf den Markt. Die Reichweite des SF 90 Stradale im Elektromodus ist mit rund 25 Kilometern zwar überschaubar, die meisten Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...