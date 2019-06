Düsseldorf (ots) - Dem Vorsitzenden der erzkonservativen Werte-Union, Alexander Mitsch, ist nach eigenen Angaben nach der Unterstützung für ein Parteiausschlussverfahren gegen das CDU-Mitglied Max Otte Gewalt angedroht worden. In einer anonymen E-Mail würden er und ein weiteres Mitglied der Werte-Union als "miese Schweine" beschimpft, die sich mit Kanzlerin Angela Merkel zusammengerottet hätten und den "echten letzten Patrioten" rauswerfen wollten, sagte Mitsch der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Otte hatte nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke über Twitter dem "Mainstream" und den Medien vorgeworfen, die Tat zur Hetze gegen die "rechte Szene" nutzten, sich davon aber später distanziert. Es zeuge von einer "rohen Denkweise" Ottes zu versuchen, "den Mord politisch auszuschlachten", sagte Mitsch. Wegen des Drohschreibens habe er die Polizei verständigt.



