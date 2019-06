"Darmstädter Echo" zum Eurofighter-Absturz:

"Die Luftwaffe hat selbst das geringste Interesse daran, Menschen und teures Material zu verlieren. Ebenso ersetzt sie seit Jahren den Flugbetrieb über Land durch Simulatorenstunden oder Einsätze auf See. Aber dies hat Grenzen. Will sie mehr sein als eine Armee, die nur so lange im Weg rumsteht, bis die Profis kommen, muss sie auch unter realen Bedingungen üben. Wir reden so oft davon, dass eine Demokratie auch wehrhaft sein muss. Dafür sorgt die Bundeswehr seit Jahrzehnten, ohne als Aggressor aufzutreten. Dafür verdient sie unsere volle Solidarität - und nicht verantwortungslos schnell dahin Gesagtes."/be/DP/he

