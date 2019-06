"Westfälische Nachrichten" zu Ladendiebstahl:

"Erschreckend ist vor allem, dass das Gros der Langfinger nicht aus Not handelt, weil etwa das Einkommen am Monatsende nicht reicht, um alle Lebensmittel ordnungsgemäß zu bezahlen. Stattdessen gehen immer mehr Ladendiebstähle auf das Konto professioneller Banden. (...) letztlich versuchen die Einzelhändler, ihre Diebstahl-Kosten, die sich in sogenannten Inventurdifferenzen niederschlagen, durch höhere Verkaufspreise auszugleichen. Das heißt: Alle Kunden sollten wachsam sein, denn sie zahlen letztlich die Zeche."/be/DP/he

AXC0024 2019-06-26/05:35