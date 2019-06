"Reutlinger General-Anzeiger" zur Kommunalpolitik:

"Es ist erschreckend, dass im Alltag immer weniger Rücksicht genommen wird und die Toleranzschwelle bei vielen Menschen sinkt. Eine Erklärung sind die sozialen Netzwerke. Sie schaffen eine doppelte Illusion. Zum einen die Illusion, dass man diskutiert, obwohl nur das Gespräch mit Gleichgesinnten gesucht wird. Und zweitens entsteht beim Einzelnen durch diese Internetblase das Gefühl, eine breite Mehrheit hinter sich zu wissen. Dabei wurden nur die Andersdenkenden ausgeschlossen. Wer sich so im Recht fühlt, der ist nicht mehr gewöhnt, wenn in der Realität jemand widerspricht und reagiert aggressiv. Ist das Internet also an allem Schuld? Nein. Aber es wirkt wie ein Brandbeschleuniger."/be/DP/he

