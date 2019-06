The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.06.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0483180953 ORANGE 19/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0483180961 ORANGE 19/29 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7UX6 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZY9 DEKA MTN SERIE 7654 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31Q6 LB.HESS.THR.CARRARA06N/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3225 LB.HESS.THR.CARRARA06O/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DK0009522062 NYKREDIT 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013429925 CREDIT AGRI. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013430733 STE GENERALE 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013430741 KLEPIERRE 19/30 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005374043 CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2019976070 ENEXIS HLDG 19/31 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2020568734 SEB 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA N9F XFRA AU0000049918 MALI LITHIUM LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2GS XFRA CA37425P1036 GESPEG RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0HCN XFRA CA60841W1068 MOJAVE JANE BRANDS EQ00 EQU EUR N

CA 33H1 XFRA CA67001M1095 NOVATEQNI TECH. A EQ01 EQU EUR N

CA FLXI XFRA IE00BHZRQZ17 FRANK.LIB.INDIA ETF DLA EQ01 EQU EUR Y

CA ESP0 XFRA IE00BYWQWR46 VANECK ETFS-VVVG+ESP.ADLA EQ01 EQU EUR Y

CA MN2 XFRA SE0012673291 MENTICE AB SK -,20 EQ01 EQU EUR N