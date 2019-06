FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2GB XFRA DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG 0.450 EUR

PJC XFRA CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC1 0.035 EUR

HFE XFRA CNE100001F60 HUAD.FUX.ENER.COR.H YC1 0.007 EUR

8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.287 EUR

KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20

0H2 XFRA JP3791800000 MAXELL HOLDINGS LTD. 2.053 EUR

PIR XFRA CNE100001MK7 PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 0.006 EUR

SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK 0.074 EUR

DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %

300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.062 EUR

108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.205 EUR

1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.222 EUR

86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.066 EUR

30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.599 EUR

CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.205 EUR

FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 0.770 EUR

KOK XFRA JP3297000006 KOKUYO CO. LTD 0.152 EUR