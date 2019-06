FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C3M XFRA CNE100001NP4 CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1 0.030 EUR

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS RC-,10 0.386 EUR

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.320 EUR

9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.053 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HCOB MIM20 14/20 0.000 %

E8V XFRA JP3169750001 ENVIPRO HOLDINGS INC. 0.099 EUR

GIUN XFRA DE000A0DNVT1 CT WELT PTF AMI CT(A) 0.500 EUR

XFRA DE000HLB0XE9 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.06/13 0.002 %

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.097 EUR

MA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. 0.074 EUR

CNNA XFRA US1380063099 CANON INC. ADR/1 O.N.

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.293 EUR

KK4 XFRA TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR D 0.020 EUR

0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.246 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.021 EUR

RYO1 XFRA JP3975800008 RYOBI LTD 0.287 EUR

LOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.082 EUR

YRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.255 EUR

UN4 XFRA JP3951600000 UNICHARM CORP. 0.115 EUR

YMA XFRA JP3942800008 YAMAHA MOTOR 0.369 EUR

V94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.550 EUR

HDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.230 EUR

01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.411 EUR

BGT XFRA JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. 0.657 EUR

HIK XFRA JP3783420007 HIKARI TSUSHIN INC. 0.764 EUR

NI7 XFRA JP3749400002 NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD 0.181 EUR

NPG XFRA JP3733400000 NIPPON EL. GLASS 0.411 EUR

JAT XFRA JP3726800000 JAPAN TOBACCO 0.632 EUR

AON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTD 0.312 EUR

NPV XFRA JP3690400001 NIPPON CARBON 0.821 EUR

NBO XFRA JP3678000005 NISSHINBO HOLDINGS INC. 0.123 EUR

NKO XFRA JP3668000007 NIKKISO CO. LTD 0.082 EUR

3N8 XFRA JP3651210001 NABTESCO CORP. 0.296 EUR

QJE XFRA JP3639650005 PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP 0.246 EUR