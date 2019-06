FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.097 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.228 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.220 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.790 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.878 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.501 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.246 EUR

P92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.371 EUR

RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EUR

J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.285 EUR

A4A XFRA GB00B0C18177 ANGLO ASIAN MNG LS -,01

BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.353 EUR

AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.250 EUR

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.030 EUR

BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.569 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.086 EUR

WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.908 EUR

ATC XFRA FR0000034639 ALTRAN TECHN. INH.EO 0,50 0.240 EUR

AJ3 XFRA ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 3.500 EUR

H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.246 EUR

2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.066 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

N7G XFRA DE000A0JKHC9 NANOGATE SE INH. O.N. 0.110 EUR

DSF4 XFRA DE000A0D4TQ9 COBA GEN.05/20 4.700 %

HUL XFRA DE0006102007 BHS TABLETOP AG O.N. 0.340 EUR

COK XFRA DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR

1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.053 EUR

IKF XFRA CNE1000002R0 CHINA SHENHUA EN. H YC 1 0.112 EUR

CYY XFRA CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1 0.029 EUR

RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.019 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.153 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.097 EUR