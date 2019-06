FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Vor dem G20-Gipfel am Wochenende scheinen sich die Anleger tatsächlich nicht mehr aus der Deckung zu wagen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,31 Prozent tiefer auf 12 190 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax eine dreiwöchige Rally von rund 7 Prozent bei 12 438 Punkten noch mit dem höchsten Stand seit September 2018 gekrönt. In die defensive Stimmung der Anleger vor dem Treffen der Handelskonflikt-Kontrahenten Donald Trump und Xi Jinping passt auch ein leichter Dämpfer des US-Notenbankchefs. Jerome Powell bestätigte in einer Rede zwar seine grundsätzliche Offenheit für Zinssenkungen. Er betonte jedoch, dass man kurzfristig nicht überreagieren dürfe. Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA bleiben beide Seiten zudem unnachgiebig.

USA: - SCHWACH - Nach der zuletzt schon lustlosen Entwicklung an der Wall Street haben am Dienstag die Pessimisten die Oberhand gewonnen. Der Dow Jones Industrial weitete seine Anfangsverluste aus und schloss 0,67 Prozent im Minus bei 26 548,22 Punkten. Bereits seit Freitag hatte der US-Leitindex einer starken Woche Tribut gezollt, in der die Anleger Signale der großen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik gefeiert hatten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Vor dem wichtigen G20-Gipfel sowie angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich die Anleger an den Börsen Asiens zur Wochenmitte zurückgehalten. Der G20-Gipfel dürfte entscheidend werden für die Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA, der eine Gefahr für die Weltwirtschaft ist. In China fiel der CSI 300 zuletzt um 0,19 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng leicht zulegte. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um mehr als ein halbes Prozent nach unten.

DAX 12 228,44 -0,38%

XDAX 12 189,57 -0,58%

EuroSTOXX 50 3444,36 -0,32%

Stoxx50 3173,59 -0,04%

DJIA 26 548,22 -0,67%

S&P 500 2917,38 -0,95%

NASDAQ 100 7591,53 -1,70%

Bund-Future 172,65 -0,10%

Euro/USD 1,13585 -0,08%

USD/Yen 107,4595 +0,26%

Euro/Yen 122,029 +0,17%

Brent 65,97 +0,92 USD

WTI 58,92 +1,09 USD

