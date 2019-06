Die Privatbank Berenberg hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 206 auf 315 Euro angehoben. Adidas sei in der attraktiven Sportartikelbranche der Superstar, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei allzu konservativen Marktschätzungen für Adidas und einem Bewertungsabschlag von 20 Prozent auf das Papier des US-Rivalen Nike sei nun der Zeitpunkt da, die Aktie zu kaufen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

