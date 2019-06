Ganz hinten im Schrank lag über Monate das Bitcoin-Shirt, das mir 2018 Roger Ver auf der Blockchain-Cruise in Barcelona im Anschluss an unser Interview mitgegeben hatte. Gestern habe ich es das erste Mal seit Langem herausgeholt und am Badesee angezogen. Das lag nicht nur am Wetter. Seit einigen Tagen erntet man keine mitleidigen Blicke mehr, wenn man sich als Bitcoin-Jünger zu erkennen gibt. Bitcoin ist wieder hip - und sorgt erneut für hohe Gewinne. In nur zwei Wochen hat unser Depot zehn Prozentpunkte ...

