flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold zog in den letzten zwei ...

Der Preis für eine Feinunze Gold zog in den letzten zwei Wochen um rund 100 US-Dollar die Feinunze an und notierte am Dienstag auf dem höchsten Stand seit Mai 2013. Neben geopolitischen Risiken aufgrund eines Iran-USA-Konflikts profitierte das Edelmetall auch aufgrund einer möglicherweise wieder expansiveren Geldpolitik der Fed, aber auch der EZB.

Zur Charttechnik: Aufgrund des langfristigen Kursverlaufs vom Rekordhoch vom September 2011 bei 1.921,10 US-Dollar bis zum übergeordneten Verlaufstief vom November 2015 bei 1.046,47 US-Dollar, wäre Gold nun auf dem Weg, das 50prozentige Retracement bei rund 1.484 US-Dollar anzupeilen. Ausgehend vom Jahreshoch des 20. Februar 2019 bei 1.346,80 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 02. Mai 2019 bei 1.266,35 US-Dollar, wären die nächsten Widerstände bei den Marken von 1.446/1.458 und 1.477 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen fänden sich bei 1.408/1.397/1.378 und 1.366 US-Dollar.

