Die Privatbank Berenberg hat Fraport mit "Sell" und einem Kursziel von 57 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach wie vor werde das Geschäftsmodell von Fraport vom Flughafen Frankfurt dominiert, wo hohe Investitionen erforderlich seien und das Wachstum gering ausfalle, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bedeute, dass Fraport auf absehbare Zukunft insgesamt niedrigere Renditen und weniger Barmittel erwirtschafte als die Konkurrenz. Daher sei ein Bewertungsabschlag auf den Sektor gerechtfertigt./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-06-26/08:34

ISIN: DE0005773303