Neuklassifizierung des MSCI-Kuwait-Index als aufstrebender Markt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Sammelkontostrukturen und Cross-Trades mit derselben NIN-Nummer (National Investor Number) für internationale Investoren

MSCI wird Konsultation zur potenziellen Neuklassifizierung des MSCI-Island-Index als Frontier Market einleiten

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter entscheidungsrelevanter Support-Tools und Dienstleistungen für die globale Investment-Gemeinschaft, gab heute bekannt, dass der MSCI-Kuwait-Index künftig als "aufstrebender Markt" (Emerging Market) neuklassifiziert wird, sofern vor Ende November 2019 Sammelkontostrukturen und Cross-Trades mit derselben NIN (National Investor Number) für internationale institutionelle Investoren verfügbar gemacht werden. MSCI wird seine endgültige Entscheidung vor dem 31. Dezember 2019 bekanntgeben.

"Das Marktentwicklungsprojekt von Kuwait hat der nahtlosen Implementierung zahlreicher aufsichtsrechtlicher und operativer Verbesserungen im kuwaitischen Wertpapiermarkt den Weg geebnet. Diese Verbesserungen haben den kuwaitischen Wertpapiermarkt für internationale institutionelle Investoren erheblich zugänglicher gemacht, und diese Investoren haben sich weithin positiv zu unserem Neuklassifizierungsplan geäußert", erklärte Sebastien Lieblich, Global Head of Equity Solutions und Chairman des MSCI Equity Index Committee.

Lieblich ergänzte: "Im Lauf des Konsultationsverfahrens haben internationale institutionelle Investoren betont, dass Sammelkontostrukturen und Cross-Trade-Fähigkeiten mit derselben NIN unerlässlich sind, um Reibungen in ihrem Investmentverfahren zu vermeiden. Wie begrüßen die öffentlich gegebene Zusage der Capital Market Authority, diese Marktfunktionen bis November 2019 bereitzustellen. Wir werden deren Implementierung genau überwachen, bevor wir unsere endgültige Entscheidung treffen."

Am 12. Juni 2019 gab die Capital Market Authority öffentlich bekannt, dass Sammelstrukturen und Cross-Trade-Geschäfte mit derselben NIN bis spätestens November 2019 für internationale institutionelle Investoren verfügbar gemacht werden. Derzeit sind nur lokale lizenzierte Einheiten befugt, Sammelkonten zu nutzen, und Handel mit derselben NIN ist nur für bestimmte befreite "nicht-diskretionäre" lokale Konten möglich. Vorausgesetzt, dass die genannten Marktfunktionen bis November 2019 verfügbar gemacht werden, wird MSCI den MSCI-Kuwait-Index in einem Schritt in den MSCI Emerging Markets Index aufnehmen, der zeitlich mit der halbjährlichen Indexüberprüfung vom Mai 2020 zusammenfällt. Dies würde bedeuten, dass neun Börsen in den MSCI Emerging Markets Index aufgenommen werden, die ein Pro-forma-Indexgewicht von rund 0,5 Prozent aufweisen. Die konstituierende Liste des Pro-forma MSCI-Kuwait-Index mit Stand vom 17. April 2019, basierend auf den Grenzwerten des MSCI Emerging Markets Index, wurde unter https://www.msci.com/market-classification eingestellt.

Die im Jahr 2017 begonnene Implementierung des kuwaitischen Market Development Project hat bereits zu zahlreichen Verbesserungen der Infrastruktur des Marktes geführt und den einheimischen Wertpapiermarkt in hohem Maße für internationale institutionelle Investoren geöffnet. Zu diesen Verbesserungen gehörten die Beseitigung von Beschränkungen hinsichtlich des ausländischen Besitzes von börsennotierten Banken und die Vereinfachung von Anforderungen für die Investorenregistrierung. Darüber hinaus beträgt der Abwicklungszyklus im kuwaitischen Wertpapiermarkt nun T+3 für einheimische und ausländische Investoren. Es wurde zudem eine neue Abwicklungsbestimmung für "Lieferung gegen Zahlung" (DvP) eingeführt und ein geeignetes Verfahren bei gescheiterten Transaktionen eingeleitet. Das Projekt wird voraussichtlich mit der geplanten Einführung eines zentralen Clearing-Kontrahenten (CCC) und Verfügbarkeit von Aktientausch, Aktienverleih und Leerverkäufen und anderen Verbesserungen fortgesetzt. Diese Optimierungen sind nun im MSCI-Bericht "Global Market Accessibility Review" 2019 berücksichtigt, der unter https://www.msci.com/market-classification verfügbar ist.

MSCI meldete heute des Weiteren den Beginn eines Konsultationsverfahrens für die potenzielle Neuklassifizierung des MSCI-Island-Index von einem eigenständigen Markt zu einem Frontier Market. MSCI nimmt Rückmeldungen von Marktteilnehmern zu diesem Vorschlag bis zum 31. Oktober 2019 entgegen und wird die Ergebnisse dieser Konsultation spätestens am 29. November 2019 bekanntgeben.

Außerdem gibt MSCI heute bekannt, dass in dem Falle, dass der MSCI-Peru-Index die erforderlichen drei Kriterien für den Status eines aufstrebenden Marktes nicht erreicht, umgehend ein Konsultationsverfahren eingeleitet wird, um den MSCI-Peru-Index potenziell vom Status eines aufstrebenden Marktes in einen Frontier Market umzuklassifizieren. Der MSCI-Peru-Index erfüllt derzeit die Mindestanforderung von drei Kriterien.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen zu verstehen und zu analysieren und auf dieser Basis vertrauensvoll effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.msci.com.

