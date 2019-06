Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lufthansa von 21,50 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Adrian Yanoshik kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Lufthansa-Schätzungen im Zuge der Gewinnwarnung der Billigflieger-Tochter Eurowings. Der Experte bevorzugt weiterhin die Papiere des stärker auf Langstrecken fokussierten Konkurrenten International Airlines Group (IAG) sowie von Air France-KLM./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-06-26/08:57

ISIN: DE0008232125