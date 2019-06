Holmes Investment Properties PLC: Everyone Entertained beendet Beratungsvereinbarung DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Vertrag Holmes Investment Properties PLC: Everyone Entertained beendet Beratungsvereinbarung 26.06.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Holmes Investment Properties Plc ("HIP", "die Gruppe" oder "das Unternehmen") Everyone Entertained beendet Beratungsvereinbarung Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16), das britische Immobilieninvestmentunternehmen mit Schwerpunkt auf den Freizeitsektor, gab am 13. November 2018 bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Everyone Entertained Limited eine Beratungsvereinbarung zur Finanzierung von Everyone Entertained abgeschlossen hat . Everyone Entertained hat das Unternehmen darüber informiert, dass dieser Vertrag gekündig wurde. Anfragen: Martin Eberhardt, Chairman martin.e@hipplc.com Yellow Jersey Charles Goodwin +44 7825 916 715 Georgia Colkin hip@yellowjerseypr.com Annabel Atkins Hinweise für Redakteure Holmes Investment Properties Plc Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert. Über die Tochtergesellschaften, UK Adventure Parks Ltd und HIP Entertainment Properties, arbeitet HIP mit Immoiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite angestrebt. Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern. 26.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge KT13 0TS Großbritannien Telefon: +44 (0) 203 858 7790 E-Mail: contact@hipplc.com Internet: www.hipplc.com ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 830945 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 830945 26.06.2019 ISIN GB00B61DTR94 AXC0085 2019-06-26/09:00