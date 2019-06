Von Patrick Costello

FRANKFURT (Dow Jones)--Schneider Electric hat auf seinem Kapitalmarkttag seinen Ausblick für dieses Jahr und die Mittelfrist-Prognosen bekräftigt. Zudem will der französische Hersteller von Elektrogeräten und Automatisierungsleistungen mehr in Forschung und Entwicklung sowie in Marketing und Vertrieb investieren.

Für das laufende Jahr wird ein EBITA-Wachstum zwischen 4 und 7 Prozent erwartet, basierend auf einem organischem Wachstum zwischen 3 bis 5 Prozent sowie einer Margenverbesserung zwischen 20 und 50 Basispunkten. Das mittelfristige Ziel für die nächsten drei Jahre bis 2021 liegt bei einem organischen Umsatzwachstum im Mittel von 3 bis 6 Prozent.

