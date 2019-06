Bereits gestern am späten Nachmittag teilte der Online-Reifenhändler Delticom (WKN: 514680) per Ad hoc-Meldung mit, dass man es endlich geschafft hat seinen Jahresabschluss 2018 fertig zu stellen. Dieser wurde auch bereits mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk von den Wirtschaftsprüfern aus dem Hause KPMG versehen. Das Problem dabei ist nur, dass er vergleichsweise schwach ausgefallen ist, insbesondere was die Gewinnentwicklung betrifft.

So erzielten die Hannover in 2018 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach IFRS von 9,0 Mio. Euro. Dies entspricht nicht nur einem Rückgang um -3,3%, sondern damit wurden auch die eigentlich kommunizierten Planzahlen eines EBITDA-Gewinns von 12,0 Mio. Euro klar verfehlt. Grund hierfür soll, laut Angaben des Vorstands, ein ergebniswirksamer Anpassungsbedarf in Höhe von 2,5 Mio. Euro bei der Bewertung der zugekauften All you need GmbH sein.

