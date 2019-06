Ingolstadt/Bayern (ots) -



Die Pioniere sind die Wegbereiter des Heeres. Bei Einsätzen und Übungen schaffen sie die Voraussetzungen für die eigene Truppe, von der Bahnentladung bis zur Gewässerüberquerung.



"So gefällt mir das." Der Hauptfeldwebel aus dem Kompanietrupp der 4. Kompanie des Gebirgspionierbataillons 8 lächelt zufrieden und schaut auf seine Armbanduhr, während neben ihm das erste Fahrzeug vorsichtig vom Bahnwagon auf der Rampe hinunterfährt. Das Hägglunds BV 206 wird auf ein Handzeichen hin direkt vom bereitstehenden Einweiser aufgenommen und zum Entladeprozess weitergeführt. Die Gefechtsfahrzeuge des verstärkten Gebirgsjägerbataillons 233 aus Mittenwald rollen wie an einer Perlenschnur zwischen den hohen Türmen des Zementwerks in Rohrdorf von einer Station zur nächsten, werden dabei zunächst nach Kompanien sortiert, dann betankt und zum Aufsitzen der Kampfbesatzung und den späteren Abmarsch aufgefahren.



