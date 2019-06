Das Biotech-Unternehmen Evotec hat sich frisches Kapital bei institutionellen Investoren besorgt. Schuldscheine mit einem Volumen von 250 Millionen Euro wurden platziert, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich hatte Evotec lediglich 100 Millionen Euro anvisiert, doch die Nachfrage sei hoch gewesen und das Auftragsbuch erheblich überzeichnet.

Evotec will die Erlöse unter anderem für die Finanzierung der im Mai bekannt gegebenen Übernahme des US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics verwenden, für die der Konzern bis zu 90 Millionen Dollar (79 Mio Euro) auf den Tisch legt. Zudem soll das Geld ins Wachstum sowie in die Kredit-Refinanzierung zu günstigeren Konditionen fließen./tav/eas/mis

