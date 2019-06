FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10

OTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25

AT1 XFRA LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

CN6 XFRA KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H.

4LG XFRA CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10

M6N XFRA AU000000EGS4 EASTERN GOLDFIELDS LTD