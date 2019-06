Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen bei 172,79 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,33 Prozent.

Am Vorabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell erneut seine Offenheit für Zinssenkungen geäußert. Die Fed prüfe, ob die bestehenden Unsicherheiten weiter auf dem wirtschaftlichen Ausblick lasteten und eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigten, sagte er.

"Mit fundamentalem Gegenwind ist heute nicht zu rechnen, denn die Vorgaben für den US-Auftragseingang sind negativ", schrieb Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Daten aus den USA zum Auftragseingang langlebiger Güter werden am Nachmittag erwartet.

Unter anderem wegen des Konflikts zwischen Iran und den USA verhalten sich Anleger derzeit vorsichtig. In Zeiten politischer Unsicherheit ist die Nachfrage nach als sicher geltenden Staatspapier daher größer./elm/bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0098 2019-06-26/09:30