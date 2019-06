Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach der Luftfahrtmesse in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Die Veranstaltung sei letztlich gar nicht so pessimistisch gewesen wie zunächst erwartet, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies betreffe die Auftragslage, aber auch die generelle Stimmung während seiner Treffen mit den Unternehmen. Diese hätten die konjunkturelle Abkühlung zwar im Blick, seien aber weiter zuversichtlich, dass die starken Fundamentaldaten des Sektors die positiven Wachstumsaussichten über die kommenden Jahre stützten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-06-26/09:34

ISIN: DE000A0D9PT0