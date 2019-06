MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Zinssenkungen der US-Notenbank sind nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell möglich, aber keine ausgemachte Sache. Powell sagte laut einem vorab verbreiteten Redetext, die FOMC-Mitglieder seien der Ansicht, dass es mehr Gründe als zuvor für eine etwas wachstumsfreundlichere Geldpolitik gebe. "Ihnen ist aber auch klar, dass Geldpolitik auf einzelne Datenpunkte oder kurzfristige Stimmungsschwankungen nicht überreagieren sollte. Das zu tun, würde die Unsicherheit noch vergrößern", sagte Powell. Die Fed hatte ihren Leitzins in der vergangenen Woche bei 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. Zugleich rechneten aber acht von 17 FOMC-Mitgliedern für dieses Jahr mit mindestens einer Zinssenkung. Das nächste FOMC-Meeting findet am 30. und 31. Juli statt. Fed-Funds-Futures preisen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei dieser Sitzung zu 100 Prozent ein. Laut Powell hatte die Fed im Mai noch relativ optimistische Erwartungen für die Wirtschaft. Dann hob US-Präsident Donald Trump die Zölle für Einfuhren aus China an und die Anzeichen für ein schwächeres Weltwirtschaftswachstum verstärkten sich. Powell sprach in diesem Zusammenhang von "Gegenströmungen" durch den Außenhandel und Befürchtungen hinsichtlich des Weltwirtschaftswachstums.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Cancom SE, HV

11:00 LU/Grand City Properties SA, HV

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

13:30 LU/Aroundtown SA, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

2G Energy 0,45 EUR HWA 0,37 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 10,1 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 98 zuvor: 99 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 2 Mrd NOK 12:00 CZ/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK Auktion 4,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2057 im Maximalvolumen von 0,5 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 12.228,44 -0,38
DAX-Future 12.173,50 -0,58
XDAX 12.189,57 -0,58
MDAX 25.444,99 -0,10
TecDAX 2.839,77 -0,44
EuroStoxx50 3.444,36 -0,32
Stoxx50 3.173,59 -0,04
Dow-Jones 26.548,22 -0,67
S&P-500-Index 2.917,38 -0,95
Nasdaq-Comp. 7.884,72 -1,51

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die vorsichtige Stimmung an Europas Börsen dürfte auch am Mittwoch zur Eröffnung anhalten. Im Blick steht das am Freitag beginnende G20-Treffen im japanischen Osaka. Dort wird sich am Rande US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zu Gesprächen treffen. Die Anleger hoffen auf positive Nachrichten im Handelsstreit, ansonsten könnte es zu einem schärferen Abverkauf kommen. Für Ernüchterung sorgen auch jüngste Aussagen der US-Notenbank. Diese will sich offenbar nicht zu sehr von US-Präsident Trump, der seit Wochen starken verbalen Druck ausübt, sowie den Börsen treiben lasseAuch hat der als Falke bekannte Fed-Gouverneur James Bullard erklärt, Markterwartungen für eine Zinssenkung von 50 Basispunkten im Juli seien übertrieben.

Rückblick: Im Handel war von Zurückhaltung vor dem am Freitag beginnenden G20-Gipfel im japanischen Osaka die Rede. Für Zurückhaltung sorgen auch die Spannungen zwischen Iran und USA. Automobilwerte fielen im Schnitt um 1,1 Prozent. Die Daimler-Gewinnwarnung vom Wochenende dürfte Signalwirkung haben für den gesamten Sektor. Nach Einschätzung von Evercore dürften viele Unternehmen der Branche dem Negativbeispiel folgen. Der Rohstoffsektor stieg um 0,7 Prozent, nachdem der norwegische Staatsfonds wieder grünes Licht für Investitionen in einige Unternehmen erhalten hatte, die zuvor aus ethischen Gründen nicht im Portfolio gehalten werden durften. Davon könnte Rio Tinto (+0,5 Prozent) profitieren. Die Nachricht sende aber ein klar positives Signal an den gesamten Sektor aus, so Händler. BHP Billiton gewannen 0,7 Prozent und Anglo American 0,2 Prozent. Altran sprangen um 21,9 Prozent, nachdem Capgemini am Vorabend ein Übernahmegebot abgegeben hatte. Erste Group gaben in Wien um 3,7 Prozent nach. Die Bank hat einen Rechtsstreit in Rumänien verloren und stellt dafür bis zu 230 Millionen Euro zurück, sieht aber keine Auswirkungen auf den Jahresausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Schwächere Autoaktien dämpften die Stimmung am deutschen Aktienmarkt etwas. Auch gute ACEA-Lkw-Absatzzahlen für Mai waren nicht in der Lage, die Stimmung zu heben. BMW fielen um 0,8 Prozent, VW um 0,7 Prozent und Daimler um weitere 0,4 Prozent. Conti gaben 1,5 Prozent ab. Traton gerieten im so genannten Handel per Erscheinen ebenfalls unter Druck und wurden nur noch mit 29,10 Euro bezahlt. Die Spanne für den Börsengang der VW-Tochter liegt bei 27 bis 33 Euro. Angeführt wurde die Verliererliste im DAX von den schwankungsanfälligen Wirecard, die um 1,8 Prozent fielen. Auf der Gewinnerseite im DAX stachen Infineon heraus. Sie erholten sich um weitere 1,4 Prozent. Als leicht positiv für das Sentiment von Osram (+2 Prozent) wurde im Handel die Ankündigung des Verkaufs der Sparte Siteco gewertet.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler sind die Kurse deutscher Aktien mit der gefallenen Wall Street ebenfalls etwas gesunken. Das galt aber nicht für Lufthansa, der Wert wurde am Abend 3 Prozent fester gestellt. Der Kurs reagierte damit nicht auf Pläne der Bundesregierung über eine mögliche Einführung einer Kerosinsteuer. Delticom wurden 1 Prozent schwächer gestellt. Der Reifenhändler war 2018 in die roten Zahlen gerutscht und wird Aktionären daher keine Dividende zahlen.

USA / WALL STREET

Leichter - Im Vorfeld des G20-Gipfels haben Anleger an der Wall Street kein Kaufinteresse gezeigt. Dazu gesellten sich ernüchternd ausgefallene Immobiliendaten unter Markterwartung und vor allem mies gelaunte US-Verbraucher. Das Verbrauchervertrauen brach im Juni unerwartet deutlich ein. Zwar steckte der Markt die Daten zunächst relativ locker weg, doch dann dämpfte US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Zinssenkungsspekulation. Schwache Daten bei gleichzeitig nachlassenden Zinssenkungsfantasien sorgten dann für Verkäufe am Aktienmarkt. Technologiewerte hinkten der Marktentwicklung hinterher. Facebook fielen um 2,0 Prozent, weil sich die kritischen Stimmen zur Einführung der Kryptowährung Libra häuften. Alphabet gaben 2,6 Prozent und Amazon 1,9 Prozent nach. Abbvie brachen um über 16 Prozent ein. Der Pharmakonzern übernimmt den Mitbewerber Allergan in einem 63 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Allergan stiegen um 25,4 Prozent. Am Anleihemarkt sank die Zehnjahresrendite um 2,5 Basispunkte auf 2,00 Prozent. Ein noch tieferes Renditeniveau verhinderten die Powell-Verlautbarungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1356 -0,1% 1,1368 1,1384 EUR/JPY 122,04 +0,2% 121,80 121,74 EUR/CHF 1,1089 +0,0% 1,1088 1,1069 EUR/GBR 0,8962 +0,0% 0,8959 0,8948 USD/JPY 107,47 +0,3% 107,14 106,95 GBP/USD 1,2671 -0,1% 1,2689 1,2722 Bitcoin BTC/USD 12.751,50 10,39 11.551,50 11.334,75

Der Dollar wurde von den Powell-Aussagen mit den Zweifeln an baldigen Zinssenkungen zunächst gestützt. Später relativierte der Fed-Chef seine Aussagen etwas und sagte, dass die niedrige Inflation ein Argument für Zinssenkungen darstelle. In der Folge kam der Dollar etwas zurück, neigte aber weiter zur Stärke. Der Euro fiel vom Tageshoch am Morgen bei rund 1,1415 Dollar auf zuletzt 1,1368 Dollar.

ROHSTOFFE

